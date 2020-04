»Loveparade«-Prozess: Anwälte gegen Stopp

Düsseldorf. Anwälte von Opfern und Hinterbliebenen der »Loveparade«-Katastrophe vor knapp zehn Jahren haben sich gegen eine Einstellung des Strafprozesses ausgesprochen. Es gebe keinen zwingenden Grund, das Verfahren gegen noch drei Angeklagte vor der Anhörung des Sachverständigen Jürgen Gerlach einzustellen, erklärten 14 Nebenklageanwälte am Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Gerlachs Gutachten sei »das wichtigste Mittel der Aufklärung«. Die Nebenklagevertreter wenden sich gegen den Einstellungsvorschlag des Duisburger Landgerichts, dem Staatsanwaltschaft und Angeklagte bereits zustimmten. Bei dem Festival im Juli 2010 in Duisburg wurden Hunderte Besucher verletzt, 21 davon tödlich. (AFP/jW)