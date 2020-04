Washington schnürt Finanzpaket für Grönland

Kopenhagen. Die US-Regierung will Grönland mit einem millionenschweren Hilfspaket unterstützen. Wie der grönländische Rundfunk KNR und die dänische Zeitung Berlingske am Donnerstag berichteten, soll sich das Unterstützungspaket auf rund 82 Millionen Dänische Kronen (etwa elf Millionen Euro) belaufen. Laut KNR sollen die Investitionen vor allem in den Tourismus, den Rohstoffsektor sowie die Bildung – etwa den Englischunterricht – fließen. Die US-Botschafterin in Dänemark, Carla Sands, hatte am Montag in einer Mitteilung erklärt, dass viele Länder die Arktis in ihren Fokus genommen hätten. Darin äußerte sie Besorgnis über die militärischen Aktivitäten Russlands und die Pläne Chinas in der arktischen Region. Zugleich schrieb sie, die US-Regierung arbeite an einem »substantiellen Paket mit ökonomischer Unterstützung« für Grönland. Trump hatte im vergangenen Sommer großes Interesse daran gezeigt, Grönland zu kaufen. (dpa/jW)