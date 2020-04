Österreich: Rumänische Pflegekräfte per Zug

Wien. Österreich holt mit »Korridorzügen« Pflegekräfte aus Rumänien in die Alpenrepublik. Ab 2. Mai könnten rumänische Ganztagsbetreuerinnen vorerst einmal pro Woche ohne Stopp durch Ungarn zu ihren pflegebedürftigen Klienten nach Österreich reisen bzw. zurück in ihre Heimat kommen, sagte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Donnerstag. Auch die Ausreisebeschränkungen für die 24-Stunden-Betreuerinnen aus Rumänien würden gelockert. Bisher war eine Einreise von Rumänien aus aufgrund der strengen Grenzregelungen in Ungarn nur per Flugzeug möglich. (dpa/jW)