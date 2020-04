VW fährt Produktion wieder hoch

Zwickau. Nach mehr als fünf Wochen Stillstand wegen der Coronapandemie läuft beim Autobauer Volkswagen seit Donnerstag die Fahrzeugproduktion langsam wieder an. Den Anfang machten der Betrieb im sächsischen Zwickau und das Motorenwerk Chemnitz, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die »Gläserne Manufaktur« in Dresden soll demnach am kommenden Montag folgen. (dpa/jW)