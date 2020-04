Bremen: 120 Coronafälle in Flüchtlingsunterkunft

Bremen. In der zentralen Erstaufnahme für Geflüchtete in Bremen-Vegesack sind mittlerweile 120 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Das teilte die Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit. Allerdings seien die Erkrankungen bisher weitgehend ohne Symptome verlaufen. Nachdem erste Coronafälle in dieser Unterkunft bekannt geworden waren, testete die Behörde alle 374 verbliebenen Bewohner und das Personal. Von 69 dieser Tests stehen die Ergebnisse noch aus. Besonders gefährdete Personen seien aufgrund der Entwicklung in andere Einrichtungen umquartiert worden. (jW)