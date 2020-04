Brent-Ölpreis auf neuem Tief

Frankfurt am Main. Die Lage am Rohölmarkt bleibt nach den historischen Preisstürzen angespannt. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Mittwoch mit knapp 16 Dollar zeitweise so wenig wie seit 1999 nicht mehr. Der Preis für US-Öl der Sorte WTI war zu Wochenbeginn erstmals in seiner Geschichte unter null Dollar gerutscht. (Reuters/jW)