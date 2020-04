Facebook investiert in Indien

Bangalore. Facebook baut seine Beteiligungen in Indien an der Digitalsparte des indischen »Reliance«-Konglomerats aus. Für einen Anteil in Höhe von zehn Prozent würden 5,7 Milliarden Dollar gezahlt, teilte Reliance am Mittwoch mit. Ziel der neuen Partnerschaft ist es, möglichst schnell ein digitales Bezahlsystem für kleine Lebensmittelhändler anzubieten. Die Kirana genannten Läden gelten als Herz des indischen Nahrungsmittelmarktes, dessen Wert mit 375 Milliarden Dollar veranschlagt wird. Der indische Konzern betreibt mit »Jio Mart« bereits eine Onlinelebensmittelplattform, die nun mit Hilfe des Messenger-Dienstes Whatsapp um digitale Bezahloptionen erweitert werden soll. Gerade bemüht sich die Facebook-Tochter, die in Indien – ihrem größten Markt – 400 Millionen Nutzer zählt, um grünes Licht der Regulierer. (Reuters/jW)