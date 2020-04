Jemen: Lieferung von Tausenden Coronavirustests

Sanaa. Eine Gruppe von Unternehmen will in Zusammenarbeit mit der UNO Zehntausende Coronavirustests sowie Schutzbekleidung und Beatmungsgeräte in den Jemen liefern. Das teilte die Initiative zum Kampf gegen Covid-19 im Jemen (IICY) am Mittwoch mit. Mit Hilfe des UN-Welternährungsprogramms (WFP) soll die etwa 30 Tonnen schwere Lieferung Anfang kommender Woche von China in den Jemen gebracht werden. Offiziell wurde in dem Land bisher eine SARS-CoV-2-Infektion gemeldet. Wegen des Krieges sind nur etwa die Hälfte aller Gesundheitseinrichtungen voll einsatzfähig.(dpa/jW)