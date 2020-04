Daimler und Volvo setzen auf Brennstoffzelle

Frankfurt am Main. Die Nutzfahrzeughersteller »Daimler Truck AG« und Volvo wollen bei der Entwicklung von Brennstoffzellenantrieben für Lkw zusammenarbeiten. Dazu solle bis Jahresende ein Joint Venture gegründet worden, kündigten die Unternehmen am Dienstag an.

Ziel sei die serienreife Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Brennstoffzellensystemen für schwere Nutzfahrzeuge. Beide Autobauer wollten damit demonstrieren, dass sie ergänzend zu Batterien auf diesen Antrieb setzten, um Klimaschutzziele zu erreichen, erklärte Daimler-Truck-Chef Martin Daum. (Reuters/jW)