Ölmarkt sorgt für Kursverluste beim Dax

Frankfurt am Main. Die durch Spekulanten verursachten Ölmarktturbulenzen zu Wochenbeginn haben am Dienstag den Aktienmarkt schwer belastet. Auch gute (pro­gnostizierte) Konjunkturerwartungen halfen nicht. Der Dax weitete am Nachmittag seine Verluste auf 3,22 Prozent aus. Der Euro-Stoxx 50 als Leitindex der Euro-Zone verlor ähnlich viel.

Am Ölmarkt steht seit geraumer Zeit ein Überangebot sinkender Nachfrage gegenüber. Die Coronakrise vergrößerte das Ungleichgewicht. Da zudem die Lagerungsmöglichkeiten knapp werden, sinkt nicht nur der Preis weiter, sondern Spekulanten sehen sich auch zu Notverkäufen gezwungen. (dpa/jW)