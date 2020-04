Über 150 Infektionen in griechischem Asylheim

Athen. In einem Hotel auf der griechischen Halbinsel Peloponnes sind mehr als 150 Flüchtlinge positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies sagte am Dienstag der für den Zivilschutz zuständige griechische Vizeminister Nikos Chardalias in Athen. Das Hotel mit etwa 470 Flüchtlingen, das als provisorische Unterkunft dient, war bereits am Vortag unter Quarantäne gestellt und alle Bewohner und das Personal getestet worden. Dem vorausgegangen war ein positiver Test bei einer dort lebenden Somalierin. In den vergangenen Wochen wurden bereits zwei Flüchtlingslager nördlich von Athen unter Quarantäne gestellt. In griechischen Lagern leben laut Migrationsministerium insgesamt etwa 100.000 Menschen. Davon allein 39.000 auf Inseln im Osten der Ägäis, wo bislang keine Virusinfektion diagnostiziert wurde. In allen Lagern gelten bereits seit Wochen Ausgangsbeschränkungen, Container mit Isolierstationen wurden eingerichtet. (dpa/jW)