UNO besorgt über Z* von Angriffen in Libyen

Tripolis. Die Vereinten Nationen haben sich »extrem besorgt« gezeigt angesichts der sich verschlechternden Lage in Libyen und der sich dort ausbreitenden Kämpfe. Bei Angriffen auf bewohnte Gegenden im Raum Tripolis seien in den vergangenen Tagen fünf Zivilisten getötet und 28 weitere verletzt worden, darunter Frauen und Kinder, teilten Vertreter des UN-Einsatzes UNSMIL am Dienstag mit. Die Angriffe auf bewohnte Gegenden hätten auf dramatische Weise zugenommen. In Libyen kämpfen die UN-gestützte Regierung in Tripolis von Fajes Al-Sarradsch und der abtrünnige General Khalifa Haftar mit jeweils ausländischer Unterstützung um die Macht. (dpa/jW)