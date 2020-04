Proteste mit Autokonvoi im Libanon

Beirut. Im Libanon ist es erstmals seit Wochen zu größeren Protesten gegen die Regierung und die dramatische Wirtschaftslage gekommen. Unter Wahrung des Infektionsschutzes fuhren Hunderte Menschen am Dienstag in Autokonvois durch die Hauptstadt Beirut. Viele schwenkten libanesische Fahnen, Hupkonzerte waren zu hören. »Unsere Politiker sind gefährlicher als das Virus«, wurde ein Demonstrant von dpa zitiert. Libanons Parlament trat am Dienstag erstmals seit Wochen wieder zusammen. Im vergangenen Oktober hatten die Massenproteste begonnen, den führenden Politikern wird unter anderem Korruption vorgeworfen. Der Libanon erlebt eine der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrisen seiner Geschichte. (dpa/jW)