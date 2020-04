Moskau: Coronaklinik im Eiltempo fertiggestellt

Moskau. In der russischen Hauptstadt wurde innerhalb nur eines Monats ein Krankenhaus für die Behandlung von mit dem Erreger SARS-CoV-2 infizierten Patienten gebaut. Die ersten 20 Kranken seien bereits eingeliefert worden, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Bis zu 800, notfalls auch 900 Menschen können demnach in der Klinik am Stadtrand behandelt werden. »Bis heute haben mehr als 500 Mitarbeiter ihre Arbeit aufgenommen«, sagte Chefarzt Sergej Perechodow. Mehr als 1.000 Fachärzte sollen dort arbeiten. (dpa/jW)