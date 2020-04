Palästinenser kritisieren Israels neue Regierung

Ramallah. Die Palästinenserführung hat nach der Einigung auf eine Kabinettsbildung in Israel vor den Folgen für die Stabilität in der Region gewarnt. »Eine Regierungskoalition, die auf einer Verpflichtung beruht, mehr besetztes palästinensisches Gebiet zu annektieren, ist eine Bedrohung für eine regelbasierte Weltordnung im Allgemeinen und für Frieden, Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten im Besonderen«, sagte der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Saeb Erekat, laut einer Mitteilung am Montag abend. Zuvor hatten sich Israels Premier Benjamin Netanjahu und Exoppositionsführer Benjamin Gantz auf eine Koalition geeinigt. (dpa/jW)