Einbruch der japanischen Exporte

Tokio. Die Werte der japanischen Exporte sind im März um 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gefallen, teilte das Finanzministerium des Landes am Montag in Tokio mit. Damit fällt der Rückgang noch drastischer als die prognostizierten neun Prozent aus. Die Ausfuhren in die USA, dem neben China wichtigsten Handelspartner des Landes, sanken um 16,5 Prozent – das ist der stärkste Rückgang seit 2011. Vor allem die Autoindustrie ist stark betroffen: So schrumpften die Exporte der Autohersteller in die USA um ein Viertel. Japan hatte bereits vor der Coronakrise mit schwachen Ausfuhren zu kämpfen.

(dpa/jW)