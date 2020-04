Ein Loch in Papas Arm

Amy Harris/Invision/AP/dpa Da spricht jemand, der uns kennt: John Prine (2019)

John Prine hat sich selbst die besten Nachrufe geschrieben. Die beiden letzten erschienen auf seinem Spätwerk, dem Album »The Tree of Forgiveness« von 2018. In dem Song »Summer’s End« heißt es: »Summer’s end came faster than we wanted.« Das kann man wohl sagen. Als der 73jährige Songwriter aus Nashville mit Covid-19 – Kehlkopfkrebs und Lungenkrebs hatte er da bereits hinter sich – Ende März ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ahnte man, dass es wohl zu Ende gehen würde. Dennoch wirkte die Nachricht von seinem Tod am 7. April für Familie, Freunde, Fans und Musikerkollegen wie ein Schlag in die Magengrube.

Es ist Prines mitunter brutal klarer, dabei verstehend-mitfühlender, auch humorvoller Blick in unsere Seelen, der fehlen wird. Wer sich von seinen Texten angesprochen fühlt, sieht sich augenblicklich verstanden: Da spricht jemand, der uns kennt. Weil er einer von uns ist.

Geschichten erzählt Prine seit seinem Debüt »John Prine« von 1971. Ach, kleine Romane sind es, jedes Wort sitzt. So lakonisch gearbeitet, dass die Hörer die Leerstellen selbst ausfüllen und in drei oder vier Minuten tatsächlich alles gesagt ist. »I am an old woman«, beginnt er als gerade mal 25jähriger einen seiner berühmtesten Songs, »Angel of Montgomery«, in dem er ein »ungelebtes Leben« (Tucholsky) resümiert – niederschmetternd. Die Fliegen summen in der Küche, der Mann wird später noch nach Hause kommen, egal. »How the hell can a person / Go to work in the morning / And come home in the evening / And have nothing to say.« Der Song »Sam Stone« vom selben Album ist die Geschichte eines drogenabhängigen Vietnamkriegsheimkehrers. Im Refrain wechselt die Perspektive zu den Kindern: »There’s a hole in Daddy’s arm / Where all the money goes / Jesus Christ died for nothing / I suppose.« Die unvergesslichen Bilder, die Prine immer wieder findet, sind so typisch wie sein Ton, der aus einer Meinung eine Haltung macht, die zur Auseinandersetzung mit den Umständen herausfordert.

Das Große im Kleinen sichtbar machen, das gelingt Prine immer wieder. Ironie des Schicksals könnte man es nennen, dass sein frühes Stück »Hello in There« durchaus zur Coronapandemie passt. Das alt gewordene Paar erlebt nichts mehr, die Kinder sind weg oder im Koreakrieg umgekommen. Am Ende des Songs steht die Aufforderung, an Fenstern, aus denen leer gewordene Augen schauen, nicht einfach achtlos vorbeizugehen. »Please don’t just pass them by and stare / As if you didn’t care / Say hello in there / Hello.«

Prine ließ sich immer viel Zeit für seine Platten, zwischen der vorletzten, »Fair & Square«, und der letzten, »The Tree of Forgiveness«, liegen 13 Jahre; seine Managerin (und Ehefrau) Fiona und Labelboss Jonathan (sein Sohn) mussten ihn sanft anschieben. Es sei hart, zwölf Songs fertigzustellen, auf die er stolz sein könne, erzählte Prine Bob Harris von der BBC in einem Radiointerview von 2018. Ein dem Genuss zugewandtes Leben mag auch eine Rolle gespielt haben. Die Köchinnen in Nashvilles Diners hielten ihm stets einen »Banana Cream Pie« zurück, Prine liebte seinen »Handsome Johnny« (Ginger-ale und Wodka), die Geschichte hinter dem Album »German Afternoons« von 1986 schlägt in eine ähnliche Kerbe.

»Speed of the Sound of Loneliness« heißt einer von Prines stärksten Songs auf diesem Album. Die junge Songwriterin Courtney Marie Andrews, auf dem besten Weg, eine würdige Nachfolgerin Prines zu werden, covert den Song in einem berührenden Video. In ihrem am Todesabend Prines geschriebenen Nachruf dankt sie ihm für Weisheit, Humor und Güte, sie versichert: »You better bet I’m gonna sing your songs through the night, and for the rest of my life. This world was better with you in it. Your songs will remain in the song book of humanity until the end of time. Goodnight, Handsome Johnny.«