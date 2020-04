Institut rechnet mit sinkenden Mietpreisen

Berlin. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln rechnet wegen der Coronakrise mit fallenden Mietpreisen in Deutschland. Grund sei, dass den Haushalten wegen möglicher Insolvenzen und steigender Erwerbslosigkeit insgesamt weniger Einkommen zur Verfügung stehe, heißt es in einer Studie, aus der die Welt am Sonntag zitierte. »In Süddeutschland etwa könnte ein Preisrückgang stärker ausfallen, weil die Mieten im Verhältnis zu den Löhnen bereits vor der Krise relativ hoch waren«, sagte IW-Ökonom Michael Voigtländer. An einigen Standorten komme noch der Strukturwandel in der Autoindustrie hinzu. (AFP/jW)