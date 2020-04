Biolabor in Wuhan weist US-Vorwürfe zurück

Beijing. Der Laborleiter des Instituts für Virologie im chinesischen Wuhan hat Vorwürfe, sein Institut könnte der Ursprung der Coronapandemie sein, zurückgewiesen. »Ich weiß, dass dies unmöglich ist«, sagte Yuan Zhiming dem staatlichen Sender CGTN am Sonnabend. Keiner seiner Mitarbeiter habe sich infiziert. Sein Team wisse genau, »welche Art von Forschung am Institut stattfindet«. Die US-Regierung schließt nach eigenen Angaben nicht aus, dass das Virus nicht von einem Wildtiermarkt in Wuhan auf den Menschen überging, sondern aus dem außerhalb der Millionenmetropole gelegenen Biolabor stammt. Yuan erklärte, es würden automatisch Assoziationen erweckt, weil das Labor in dem Ort sei, wo das Virus im Dezember erstmals aufgetreten war. Die Berichte von US-Medien beruhten jedoch »ausschließlich auf Spekulationen«, nicht auf »Beweisen oder Wissen«. (AFP/jW)