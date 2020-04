Thyssen-Krupp will Kriegsschiffriesen

+ Update 16:40 +

Düsseldorf. Thyssen-Krupp erkundet Fusionsmöglichkeiten in der Produktion maritimer Rüstungsgüter. Am Freitag bestätigte der Konzern Gespräche mit den Firmen German Naval Yards und Lürssen. Das Unternehmen fordert für eine Fusion ein klares Bekenntnis des Verteidigungsministeriums, das künftig nicht Fehlentscheidungen gegen den deutschen Standort wiederholen solle, wie die milliardenschwere Vergabe zum Bau der Fregatten des Typs MKS 180 an die niederländische Konkurrenz zu Beginn des Jahres. (Reuters/jW)