Nigeria: Tote nach Feuer in Flüchtlingslager

Lagos. Bei einem Großbrand in einem Flüchtlingslager im Nordosten Nigerias sind laut Behördenangaben mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer nahe dem Ort Ngala zerstörte nach Angaben der Lagerleitung rund 1.250 Behausungen. Das Camp gehört zu mehreren Schutzeinrichtungen für Menschen, die vor dschihadistischen Milizen wie »Boko Haram« in der Region geflohen sind. Im Nordosten des Landes häufen sich deren Anschläge und Angriffe. Der Brand ereignete sich in einer Zeit, da die Regierung gemeinsam mit der UNO die Bedingungen in den oft überfüllten Lagern des westafrikanischen Landes verbessern will, um im Kampf gegen das neuartige Coronavirus die ­Infektionsrisiken zu vermindern. (dpa/jW)