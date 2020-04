Afghanistan: Angriff auf US-Stützpunkt

Kabul. Bei einem bewaffneten Überfall nahe des US-Luftwaffenstützpunkts in Bagram sind mindestens sechs afghanische Beschäftigte der Basis getötet worden. Drei weitere der zivilen Angestellten seien am späten Donnerstag abend verletzt worden, sagte ein Provinzsprecher am Freitag. Demnach soll ein Unbekannter auf einem Motorrad das Feuer auf die Männer eröffnet haben und geflüchtet sein. Bis jW-Redaktionsschluss bekannte sich niemand zu dem Angriff. Der Stützpunkt nördlich der Hauptstadt Kabul ist die größte Basis der US-Streitkräfte in Afghanistan. Bereits vor rund einer Woche schlugen mehrere Raketen auf dem Gelände und in einem Wohngebiet ein. Damals bekannte sich die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« zu dem Angriff. Die Taliban dementierten, für die Attacke vom Donnerstag abend verantwortlich zu sein. (dpa/jW)