Taliban lassen erneut Gefangene frei

Kabul. Die Taliban haben nach eigenen Angaben erneut 20 Gefangene im Osten Afghanistans freigelassen. Dabei soll es sich um afghanische Soldaten sowie Polizisten handeln, wie Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid am Freitag twitterte. Bereits am Donnerstag sollen in der Provinz Laghman 20 Gefangene freigekommen sein. Die Regierung äußerte sich bis jW-Redaktionsschluss nicht dazu. Für den Gefangenenaustausch haben die Taliban damit seit vergangenem Sonntag insgesamt 60 Männer freigelassen. Die Regierung hat ihrerseits seit vergangener Woche 361 Taliban auf freien Fuß gesetzt. (dpa/jW)