Rauch in Kiew wegen Tschernobyl-Bränden

Tschernobyl. Starker Wind hat den Rauch der Schwelbrände um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl in die ukrainische Hauptstadt Kiew getrieben. Das Gebiet ist radioaktiv belastet. »In Kiew gibt es nur Rauch, keine Radioaktivität«, versicherte der Bürgermeister Witali Klitschko am Freitag in den »sozialen Medien«. Kiew liegt rund 70 Kilometer von der Tschernobyl-Sperrzone entfernt. Zuvor hatte die Stadtverwaltung dazu geraten, die Fenster zu schließen und nicht auf die Straße zu gehen. (dpa/jW)