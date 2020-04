Foto der Woche: Ostermarsch über den Wolken

Christoph Schmidt/dpa

Angesichts ausgefallener Ostermarschdemonstrationen auf der Straße wegen der Versammlungsbeschränkungen in der Coronakrise hat die Friedensbewegung sowohl online als auch in der Luft Zeichen gegen Krieg und Aufrüstung gesetzt. Über Stuttgart kreiste am Sonnabend vor Ostern ein Flugzeug mit dem Banner »Abrüstung jetzt! Ostermarsch 2020«. Das Friedensnetz Baden-Württemberg hatte zudem dazu aufgerufen, Friedensfahnen und Transparente aus dem Fenster oder an Balkons zu hängen. Die Aktiven bezogen sich dabei ausdrücklich auch auf UN-Generalsekretär António Guterres, der am 23. März zu einem globalen Waffenstillstand aufgerufen hatte, damit sich die Menschheit auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren könne. (jW)