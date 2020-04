Jeder dritte Betrieb kündigt Kurzarbeit an

Berlin. Immer mehr Unternehmen melden bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) Kurzarbeit an. Bundesweit kündigten bereits 725.000 Betriebe eine Zwangspause für ihre Beschäftigten an, wie die BA am Mittwoch mitteilte. Die Rekordzahl bedeutet, dass das jeder dritte Betrieb in der BA-Statistik ist. Innerhalb einer Woche stieg die Zahl um rund 75.000 Firmen. (Reuters/jW)