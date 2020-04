Amazon erwägt Schließungen in Frankreich

Paris. Amazon droht wegen Einschränkungen seines Versandhandels in Frankreich mit einer vorübergehenden Schließung seiner dortigen Lagerhäuser. Ein französisches Gericht hatte am Dienstag angeordnet, dass Amazon seine Lieferungen auf wichtige Güter wie Lebensmittel und medizinische Verbrauchsgüter beschränken müsse (siehe jW vom Mittwoch). Das Unternehmen müsse das Risiko einer möglichen Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus in seinen Depots gründlicher überprüfen und solle seine Lieferungen in der Zwischenzeit einschränken. Andernfalls drohe eine Geldstrafe von einer Million Euro pro Tag. (Reuters/jW)