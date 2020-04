»Aryan Circle«: Urteil gegen 23jährigen

Neumünster. Wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung sowie weiterer Delikte muss ein Mitglied der faschistischen Gruppierung »Aryan Circle« zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis. Das Amtsgericht Neumünster sprach den 23 Jahre alten Angeklagten am vergangenen Mittwoch unter anderem auch der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung schuldig, wie N-TV an jenem Tag online berichtete. Das Gericht ordnete die Unterbringung des Mannes in einer Entzugsanstalt an. Dieser habe sich zudem wegen des dortigen exzessiven Trinkens vom »Aryan Circle« losgesagt. (jW)