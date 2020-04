Dominikanische Republik verschiebt Wahlen

Santo Domingo. Wegen der Coronaviruspandemie sind die Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Dominikanischen Republik verschoben worden. Statt wie bisher geplant am 17. Mai sollen sie nun wegen des Notstands erst am 5. Juli stattfinden, wie die Wahlbehörde des Karibikstaates am Montag (Ortszeit) mitteilte. Präsident Danilo Medina von der sozialdemokratisch orientierten Partei PLD regiert die Dominikanische Republik seit 2012. Er darf laut Verfassung nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. (dpa/jW)