Nordkorea: Waffentests über offenem Meer

Seoul. Nach Angaben aus Südkorea hat Nordkorea am Dienstag mehrere mutmaßliche Marschflugkörper von kurzer Reichweite über das offene Meer sowie Raketen von Kampfjets abgefeuert. Zusammen mit den US-Behörden würden die Tests analysiert, teilte der Generalstab in Südkorea mit. Die Demokratische Volksrepublik Korea hatte zuletzt Ende März zum vierten Mal in dem Monat Raketentests unternommen. (dpa/jW)