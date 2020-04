US-Demokraten: Sanders unterstützt Biden

Washington. Knapp eine Woche nach seinem Ausstieg aus dem Kampf um die Kandidatur bei den US-Demokraten zur Präsidentschaftswahl hat Bernard Sanders seinem einstigen Rivalen Joseph Biden offiziell seine Unterstützung zugesichert. Das erklärte er am Montag (Ortszeit) in einem gemeinsamen Livestream mit Biden. Es sei »unerlässlich«, dass nun alle an einem Strang zögen, um eine Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern. Der Internetnachrichtenseite Real Clear Politics zufolge liegt der Exvizepräsident in aktuellen Umfragen um 5,9 Prozentpunkte vor Trump. (AFP/jW)