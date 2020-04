Libyen: Tripolis unter Raketenbeschuss

Tripolis. In Libyen haben die Truppen von General Khalifa Haftar erneut die Hauptstadt Tripolis ins Visier genommen. Die gesamte Nacht zum Dienstag über wurde die Stadt mit Raketen beschossen, wie AFP-Korrespondenten berichteten. In der Nähe des Luftwaffenstützpunktes Mitiga wurden mehrere Wohnhäuser getroffen. Über mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Die UN-gestützte Regierung der »Nationalen Einheit« warf den Haftar-Truppen Rache dafür vor, dass sie am Montag die Kontrolle über die Küstenstädte Sorman und Sabrata an die Regierungsarmee verloren hatten. (AFP/jW)