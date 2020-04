Viele Tote durch Pandemie in Pflegeheimen in EU

London. Etwa jeder zweite Covid-19-Todesfall in fünf EU-Ländern wird einer Studie zufolge aus einem Pflegeheim gemeldet. Eine Forschergruppe der London School of Economics hat für die Studie die offiziellen Daten von Italien, Spanien, Irland, Belgien und Frankreich ausgewertet. Demnach traten je nach Land zwischen 42 und 57 Prozent aller Todesfälle durch den neuartigen Erreger in Heimen auf. Die Wissenschaftler betonten am Dienstag, dass ihre Studie nur bedingt aussagekräftig sei: Es gebe unterschiedliche Fallzählungen und abweichende Definitionen von »Pflegeheim«. (dpa/jW)