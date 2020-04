UN-Logistikzentrum für Afrika wegen Corona

Addis Abeba. Um afrikanische Länder im Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen, hat die UNO ein Logistikzentrum für den Transport von medizinischer Ausrüstung in Äthiopien eingerichtet. Von Addis Abeba aus würden demnächst Flugzeuge des Welternährungsprogramms (WFP) mit Ausstattung wie Masken, Handschuhen und Beatmungsgeräten von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 32 Länder Afrikas anfliegen, teilte das WFP am Dienstag mit. Man hoffe, künftig auch medizinisches Personal zu befördern und medizinische Notevakuierungen durchzuführen. Unterstützt wird die Initiative von der Regierung Äthiopiens und der Afrikanischen Union. (dpa/jW)