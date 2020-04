Condor-Airline: Verkauf geplatzt

Warschau. Der Verkauf der deutschen Fluggesellschaft Condor an den Eigentümer der polnischen Airline LOT ist geplatzt. Eine Sprecherin der Staatsholding Polska Grupa Lotnicza (PGL) bestätigte den Rückzieher. PGL habe Condor darüber am Montag informiert. Vor gut einer Woche hatte es geheißen, LOT brauche selbst Staatshilfe. PGL hatte im Januar für rund 300 Millionen Euro den Zuschlag für Condor bekommen, aber die Übernahme zuletzt Insidern zufolge von weitreichenden Staatsgarantien abhängig gemacht. Ein 380 Millionen Euro schwerer Brückenkredit der bundeseigenen KfW-Bank an Condor läuft in dieser Woche aus. (Reuters/jW)