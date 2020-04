Moskau: Überlegungen zur Militärparade am 9. Mai

Alexander Zemlianichenko/Reuters T-72-Panzer auf dem Roten Platz, Mai 2019

Moskau. Die Besatzungen der Panzer, die für die Militärparade in Moskau am 9. Mai abgestellt werden sollen, sind nach Angaben der Streitkräfte gegen das Coronavirus geschützt. Die Panzer vom Typ T-72 und T-90 seien gegen atomare, chemische biologische Angriffe gesichert - entsprechend auch gegen Viren. Das teilte der Hersteller Uralwagonsawod der Staatsagentur Tass zufolge vom Donnerstag mit. Mit der Militärparade auf dem Roten Platz wird traditionell der Sieg im Großen Vaterländischen Krieg gefeiert. Wegen der Pandemie wird diskutiert, ob die Parade zum 75. Jahrestag planmäßig stattfinden kann. Es gebe dazu noch keine endgültige Entscheidung, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Donnerstag. Die Einladungen an die Staatsgäste seien noch nicht zurückgezogen worden. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuletzt betont, die Vorbereitungen für die Parade liefen nach Plan. (dpa/jW)