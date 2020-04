Die kosmischen Orte

Alexandre Sladkevich Das nach der ersten Kosmonautin im All, Walentina Tereschkowa, benannte Kultur- und Bildungszentrum in Jaroslawl

Am 12. April 1961 landete Juri Gagarin nach der erfolgreichen Durchführung des allerersten bemannten Weltraumflugs nahe dem Dorf Smelowka. Der Kosmonaut hatte die Erde umrundet, schrieb Weltraumgeschichte und wurde zur weltweit bekannten Person. Nur 16 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, in dessen Verlauf sie in weiten Teilen von Nazideutschland verwüstet worden war, triumphierte die Sowjetunion. Das war eine bahnbrechende Leistung. Am Ort seiner Landung befindet sich heute der Gedenkkomplex »Gagarin-Feld«.

Gagarin kam 1934 im Dorf Kluschino zur Welt. Das Museum in seinem Geburtshaus erinnert daran mit zahlreichen Exponaten aus seinen Kinderjahren. Daneben befindet sich eine Erdhütte, in der die gesamte Familie anderthalb Jahre während der Besatzung von Kluschino durch die Nazis lebte. Dort ist auch ein Brunnen zu sehen. Es soll Glück bringen, das Wasser daraus zu trinken. Das Haus selbst ist eine Rekonstruktion, weil die Gagarins das Originalhaus in das benachbarte Gschatsk beförderten, als sie 1945 dort hinzogen.

Alexandre Sladkevich Eines der vielen Mosaike, die in Koroljow der Geschichte der sowjetischen Raumfahrt gedenken

1968, keinen Monat nach dem Tod des Kosmonauten, wurde Gschatsk in Gagarin umbenannt. Keine Stadt hat mehr über das Hauptidol Russlands zu berichten als Gagarin mit seinen Plastiken und den sieben Museen. Hier erfährt man auch, dass Gagarin seinem Physiklehrer Lew Michailowitsch Bespalow sehr dankbar war: »Wer weiß, wenn ich ihn nicht getroffen hätte, wäre ich vielleicht kein Kosmonaut geworden … Lew Michailowitsch … machte mich mit dem Schaffen von Ziolkowski bekannt.«

Der 1857 geborene Konstantin Ziolkowski zählt zu den Wegbereitern der Raumfahrt. Als Begründer der modernen Kosmonautik gehört er zu den bekanntesten Forschern auf diesem Gebiet. Der Vordenker und Pionier der Weltraumfahrt war mit seinen Ideen in visionärer Weise seiner Zeit weit voraus. Der kosmische Prophet verbrachte über die Hälfte seines Lebens bis zum Tod in Kaluga. Heute wird diese Stadt als »die Wiege der Kosmonautik« bezeichnet. Nicht umsonst hält die dortige Mutter-Heimat-Statue den »Sputnik« in der Hand. Dieser Erdsatellit ist auch auf der Stadtflagge zu sehen. Ebenfalls in Kaluga, in einem der zwei Häuser, in denen Ziolkowski mit seiner Familie lebte, befindet sich ein Museum. Bestattet wurde der Forscher in einem Park. Davon zeugt eine Stele. Am Parkeingang ist sein bekanntestes Zitat verewigt: »Die Erde ist die Wiege des Geistes, aber man kann nicht ewig in einer Wiege leben.« Drei Ziolkowski-Denkmäler, darunter eines, das ihn mit dem Raketenkonstrukteur Sergej Koroljow zeigt, zieren die Stadt. Eine »Wostok«- Rakete ragt gleich vor dem Staatlichen Ziolkowski-Museum der Geschichte der Kosmonautik empor. Das ist das weltweit erste Museum seiner Art und wohl das größte russlandweit. 1961 legte Gagarin, der »froh war, als erster Ziolkowskis Traum verwirklichen zu können«, den Grundstein dafür. Selbstverständlich war auch Koroljow an dessen Errichtung beteiligt.

Alexandre Sladkevich In Nikolskoje huldigt das Kosmonautenmuseum »Tereschkowa« der immer noch einzigen Kosmonautin, die alleine ins All flog

Der Weltraumpionier spielte eine sehr wichtige Rolle in der Geschichte der Raumfahrt. Zu Koroljows größten Erfolgen zählen: der Start des ersten künstlichen Erdsatelliten »Sputnik 1«, mit dem 1957 das Zeitalter der Raumfahrt überhaupt begann, die Konstruktion der ersten Interkontinentalrakete der Welt, aber vor allem die Mitwirkung am ersten bemannten Weltraumflug. Nach dieser Schlüsselperson in der Weltraumforschung wurde 1996 Kaliningrad in der Oblast Moskau in Koroljow umgetauft. Eine Tafel an einer Hausfassade besagt, dass der Konstrukteur von 1946 bis 1957 dort gelebt hat. Auf dem Hauptplatz der Stadt sitzen – in Bronze gegossen – Koroljow und Gagarin auf einer Bank. Sie blicken auf ein großes Mosaik, das die Geschichte des Sowjetlandes komprimiert präsentiert: von der Oktoberrevolution im Jahr 1917 bis hin zum ersten Kosmonauten 44 Jahre später. Neben einer Vielzahl von Mosaiken und dem Koroljow-Denkmal beherbergt die Stadt auch Plastiken für den »Sputnik 1« und für die Kopplung der sowjetischen »Sojus«- und der US-amerikanischen »Apollo«-Raumschiffe. Auf einem Haus steht in großen Buchstaben geschrieben: »Hier beginnt der Weg in den Kosmos«. So wird Koroljow oft als die »Weltraumhauptstadt Russlands« bezeichnet.

Die Erforschung des Weltalls gehörte zu den wichtigsten Errungenschaften der Sowjetunion, und es gab vieles, worauf die Sowjets stolz sein konnten. Die unzähligen, über ganz Russland verstreuten Plastiken, Büsten, Raketen, Raumkapseln, Mosaiken, Museen und Flugzeuge, mit denen die Kosmonauten trainierten, sind ein Beweis dafür.

Alexandre Sladkevich Das Staatliche Museum für Geschichte der Kosmonautik in Kaluga erinnert mit seinem Namen an den Wegbereiter der sowjetischen Raumfahrt, Konstantin Ziolkowski

1963 war Walentina Tereschkowa die erste Frau im Weltall. Sie ist immer noch die einzige in der Raumfluggeschichte, die alleine flog. Im Dorf Nikolskoje in der Oblast Jaroslawl, nahe ihrem Geburtsort Maslennikowo , existiert ein Kosmonautenmuseum, das ihren Namen trägt. Seine Fassade ziert ein futuristisches Mosaik der Raumfahrerin. Und in Jaroslawl selbst befindet sich das nach ihr benannte Kultur- und Bildungszentrum mit Ausstellungsräumen, Planetarium, Sternwarte und einem großen Tereschkowa-Glasfenster im Foyer. Bis zum Raumflug von Swetlana Sawizkaja im Jahre 1982 blieb Tereschkowa die einzige Kosmonautin im All. Sawizkaja ihrerseits war die erste Frau, die einen Weltraumspaziergang unternahm. In Wjasma, dessen Ehrenbürgerin sie ist, sieht man ein Jagdflugzeug, mit dem sie trainierte.

Der erste Mann, der 1965 sein Raumschiff verließ und an einer Sicherheitsleine befestigt im Weltraum schwebte, war ebenfalls ein Sowjetbürger, Aleksej Leonow. Gemeinsam mit seinem Kommandanten Pawel Beljajew landete er in der Gegend von Beresniki, wo die beiden mit einem Denkmal verewigt worden sind. In seiner Heimat, der Oblast Kemerowo, wurde der Flughafen nach Leonow benannt. Auch ein Jagdflugzeug, mit dem er trainierte, und seine Büste sind in Kemerowo zu finden.

Alexandre Sladkevich Plastik des ersten künstlichen Erdsatelliten »Sputnik 1« in Koroljow

German Titow, Gagarins Ersatzmann, startete 1961 mit nur 25 Jahren zum zweiten orbitalen Raumflug der Geschichte und hält damit bis heute den Rekord als jüngster Kosmonaut. In der sibirischen Region Altai, wo er beheimatet war, stößt man auf eine Rarität: sein Denkmal in Bijsk. Und im Dorf Polkownikowo findet man das Staatliche Titow-Memorialmuseum. Am 20. September, dem Gedenktag seines Todes, werden die Museumsbesucher in dem Haus, in dem Titows Familie lebte, mit selbstgemachtem Kürbisbrei mit Honig, Gebäck und Tee aus dem Samowar gratis bewirtet.

Die Liste der sowjetischen Rekorde ist lang: Die ersten Raumstationen, darunter die erste auf einen dauerhaften Betrieb ausgelegte Station »Mir«. Sie war jahrelang der einzige permanente Vorposten der Menschheit im Weltraum. Weitere Rekorde sind das erste mehrsitzige Raumschiff und die erste Kopplung, der erste Gruppenflug, die erste Nachtlandung und der erste Doppelflug; die ersten Raumsonden zum Mond und zur Venus; die meisten Außenbordeinsätze, der am längsten dauernden Raumflug, die ersten Schweißarbeiten im Weltraum und der längste Soloflug; der Mondrover »Lunochod 1«, der als erster seiner Art einen fremden Himmelskörper erkundete; die erste Schachpartie, die die Kosmonauten aus dem Orbit mit der Bodenstation spielten; natürlich Belka und Strelka, die ersten Hunde, die einen Raumflug in der Erdumlaufbahn überlebten; und Wladimir Komarow, der erste Kosmonaut mit zwei Einsätzen, aber auch der erste Mensch, der bei einer Weltraummission tragisch ums Leben kam.

Alexandre Sladkevich Eine Stele in »Kluschino, die Heimat von Juri Gagarin, dem ersten Kosmonauten der Welt. Gegründet im Jahr 1239.«

Die heutige Lage der Weltraumforschung beschreibt Olga Inakowa*, die seit der Sowjetzeit in der Weltraumorganisation in Koroljow tätig ist, mit einem Satz: »Je mehr man davon erfährt, desto trauriger wird es.«

*Name der Redaktion bekannt