Schlossattrappe brennt

TWITTER/ @AFTERLIFE277 / DAN via REUTERS

Auf der Baustelle des Humboldt-Forums in Berlin ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Zwei Behälter mit Gussasphalt gerieten am Stadtschloss in Brand, dabei zerbarst eine Propangasflasche. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein Bauarbeiter wurde leicht verletzt. Schäden habe es vor allem im Außenbereich durch die Rauchentwicklung gegeben, dort sei die Fassade betroffen, erklärte ein Sprecher des Forums. Trotz des Brandes soll es zu keiner Verzögerung der Eröffnung im September kommen. (dpa/jW)