Schülerprotest gegen Prüfungen in Berlin

Berlin. Der Landesschülerausschuss Berlins protestiert gegen die Durchführung der nach Ostern anstehenden Abiturprüfungen. Angesichts der Coronakrise in diesem Jahr sollten sie ausfallen, sagte Landesschülersprecher Miguel Góngora am Mittwoch, ebenso wie der Mittlere Schulabschluss (MSA). Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung hatte sich der Position der Kultusministerkonferenz (KMK) angeschlossen, die Prüfungen stattfinden zu lassen. Der Landesschülerausschuss will nun bei Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) dagegen protestieren. Kundgebungen lehnt er wegen der Pandemie ab und ruft statt dessen dazu auf, »Senatorin Scheeres mit Mails zu bombardieren«, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hieß. Auch der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Berlin, Tom Erdmann, sieht die Prüfungen kritisch, sagte aber, der Protest solle besser an die KMK gerichtet werden. (dpa/jW)