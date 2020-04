Covid-19: In Belgien 162 Tote an einem Tag

Brüssel. Im kleinen Belgien sind am Montag 162 mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Das sagte Emmanuel André am Dienstag beim entsprechenden Briefing der Gesundheitsbehörde und des Krisencenters. Insgesamt liegt die Zahl der Toten in Zusammenhang mit Covid-19 in dem Elf-Millionen-Einwohner-Land den Angaben zufolge bei 2.035. Am Montag wurden 1.380 Menschen positiv auf das Virus getestet, 314 kamen ins Krankenhaus. Dies sei im Vergleich zu den vorherigen Tagen ein Rückgang, sagte André. Insgesamt seien 6.012 Menschen wegen einer Coronaviruserkrankung in einer Klinik. 1.260 von ihnen würden auf der Intensivstation behandelt. (dpa/jW)