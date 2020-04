Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat die Unterstützung der Bundeswehr in Gesundheitsämtern und Pflegeheimen in Aussicht gestellt. Wie Kramp-Karrenbauer am Dienstag im Deutschlandfunk sagte, stehe die Bundeswehr zur Verfügung. Sie solle zivile Strukturen unterstützen, wenn diese so unter Stress seien, dass sie ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen könnten. Wegen der Coronakrise sind bei der Bundeswehr aus Ländern und Kommunen schon mehr als 300 Anträge auf Amtshilfe eingegangen. Knapp 100 Projekte seien bereits bewilligt. Ein Schwerpunkt ist die Unterstützung beim Betrieb von Coronavirusteststationen und Fieberambulanzen mit Personal und Material. (dpa/jW)