VW unterliegt vor britischem Gericht

London. Mehr als viereinhalb Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals muss Volkswagen möglicherweise auch betroffene Kunden in Großbritannien entschädigen. Der High Court in London gab am Montag rund 91.000 VW-Kunden recht, wie Anwälte zur Sammelklage mitteilten. Das Gericht sehe es als erwiesen an, dass VW illegale Software in Fahrzeuge einbaute, die in Großbritannien verkauft wurden, um den Schadstoffausstoß bei Emissionstests zu drücken. Wie hoch mögliche Entschädigungen ausfallen könnten, muss die Justiz in einem gesonderten Verfahren entscheiden. Der Konzern erwäge, in Berufung zu gehen, teilte ein Sprecher mit. VW hatte im September 2015 zugegeben, in weltweit elf Millionen Fahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben. In Großbritannien waren 1,2 Millionen Autos betroffen. (AFP/jW)