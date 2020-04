Japan: Offenbar bald Ausnahmezustand

Tokio. Wegen der Coronakrise will die Regierung in Japan offenbar den Ausnahmezustand ausrufen. Berichten zufolge wollte sich Ministerpräsident Shinzo Abe am Montag abend mit einem Beratergremium treffen. Erwartet wurde, dass er dann am heutigen Dienstag den Ausnahmezustand verkündet. Japan verzeichnete zuletzt einen rapiden Anstieg bei den nachgewiesenen Ansteckungen. Am Sonntag meldete die Regierung in Tokio 148 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus. (AFP/jW)