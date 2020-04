Türkei: Armee in Syrien eingeschränkt

Istanbul. Die Türkei schränkt wegen der Verbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 die Bewegungen ihrer Soldaten in Syrien, wo sie völkerrechtswidrig sind, ein. Das geht aus einer Stellungnahme des Verteidigungsministeriums in Ankara vom Sonntag abend hervor. Personal- und Truppenbewegungen, die nicht zwingend notwendig sind, wurden demnach auf ein Minimum reduziert. Ärzte seien in die Kriegsgebiete zur Armee geschickt worden, um Trainings anzubieten und die Soldaten zu sensibilisieren. (dpa/jW)