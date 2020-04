Israel: Weiterhin keine Regierung gebildet

Jerusalem. Mehr als einen Monat nach der israelischen Parlamentswahl bemüht sich Benjamin Gantz vom oppositionellen Mittebündnis »Blau-Weiß« weiter um eine Regierungsbildung. Die Verhandlungen mit dem Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gingen weiter, bestätigte ein führender Vertreter von »Blau-Weiß« gegenüber dpa am Montag. Gantz hatte bislang eine große Koalition mit der Likud-Partei mit Netanjahu an der Spitze abgelehnt, weil dieser wegen Korruption in drei Fällen angeklagt ist. Vor zwei Wochen änderte Gantz jedoch überraschend seine Meinung. Bei einer Ansprache im Parlament sagte er unter Verweis auf die Coronakrise, er werde sich mit aller Macht für die Bildung einer großen Koalition einsetzen. (dpa/jW)