Irak: Raketen treffen Ölkomplex im Süden

Basra. Unbekannte haben im Süden des Iraks Raketen auf einen Komplex abgeschossen, der auch von ausländischen Ölfirmen genutzt wird. Die Raketen des Typs »Katjuscha« seien südwestlich der Stadt Basra in der Nähe von Anlagen des US-Ölfeld-Dienstleisters Halliburton eingeschlagen, meldete die Medienabteilung der irakischen Sicherheitskräfte am Montag über Twitter. Es habe keine nennenswerten Schäden gegeben. In den vergangenen Wochen waren im Irak mehrfach Raketen auf Militärbasen eingeschlagen, die von der US-Armee genutzt werden. (dpa/jW)