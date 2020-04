Schutzmasken für Berlin: USA weisen Kritik zurück

Berlin. Die USA weisen Vorwürfe zurück, sie hätten 200.000 für die Berliner Polizei bestimmte Schutzmasken ins eigene Land umgeleitet. Die US-Regierung habe weder etwas unternommen, um Lieferungen umzuleiten, »noch wussten wir irgend etwas von solchen Sendungen«, sagte ein Sprecher der US-Botschaft in Berlin. Die Lieferung war auf dem Flughafen Bangkok verschwunden. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) bekräftigte am Montag im ZDF-»Morgenmagazin«, dass die bestellten und bezahlten Masken in den USA gelandet seien, sei »nicht in Ordnung«. (dpa/jW)