EU reagiert auf US-Strafzölle

Brüssel. Als Antwort auf neue US-Strafzölle auf Stahl und Aluminiumexporte verhängt die Europäische Union ihrerseits zusätzliche Zölle. Betroffen seien Produkte wie Spielkarten, Feuerzeuge und Plastikabdeckungen für Möbel. Das teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit. Die Maßnahme sei genau proportional zu der US-Entscheidung vom 8. ­Februar. Damals hatte die Regierung von US-Präsident Donald Trump die 2018 verhängten Stahlzölle ausgeweitet. Die »Ausgleichsmaßnahmen« würden zudem in Übereinstimmung mit den Pflichten der EU nach den Regeln der Welthandelsorganisation WTO verhängt und bei dieser gemeldet. (dpa/jW)