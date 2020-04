Menschenrechtskommissarin fordert Haftlockerung

Strasbourg. Die Menschenrechtskommissarin des Europarats hat angesichts der Coronakrise auf das hohe Gesundheitsrisiko für Gefängnisinsassen hingewiesen und mögliche Haftlockerungen gefordert. Gefängnisse seien allgemein nicht genügend gegen eine Ausbreitung des Virus gewappnet und könnten empfohlene Maßnahmen wie körperliche Distanz nicht umsetzen, betonte Dunja Mijatovic am Montag. Um großflächige Ausbrüche in Haftanstalten zu verhindern, müssten die Mitgliedsländer alle Alternativen für eine Inhaftierung prüfen. Der schon 1949 gegründete Europarat mit Sitz in Strasbourg kümmert sich um die Einhaltung der Menschenrechte in den Mitgliedsstaaten. (dpa/jW)