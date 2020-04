Kontaktsperren bundesweit über Ostern hinaus

dpa/Jens Büttner Kontakte auf ein Minimum begrenzen: In Mecklenburg-Vorpommern sollen Reisen weiter eingeschränkt werden (Spaziergänger an der Ostsee)

Berlin. Nachdem einzelne Bundesländer wie Bayern und das Saarland die Kontaktsperren wegen der Coronaviruskrise bereits Anfang der Woche über Ostern hinaus verlängert hatten, sollen entsprechende Regeln nun bundesweit bis zum 19. April gelten. Wie Bund und Länder am Mittwoch in Berlin beschlossen, sollen die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Kernfamilie und des eigenen Haushalts auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte nach einer Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder, die Menschen in Deutschland sollten generell auf private Reisen und Besuche – auch von Verwandten – verzichten. »Eine Pandemie kennt keine Feiertage«, sagte Merkel. Bund und Länder hatten vor eineinhalb Wochen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ein weitreichendes Kontaktverbot beschlossen. Danach sind unter anderem Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich zu unterlassen. Ausgenommen wurden Familien sowie im eigenen Haushalt lebende Personen.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte daher am Mittwoch für ihr Bundesland eine Verschärfung an: Menschen aus anderen Bundesländern seien Urlaub und Tagesausflüge bereits verboten. Nun gehe es darum, über die Feiertage auch die Reisetätigkeit innerhalb des Landes auf ein Minimum zu begrenzen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch in Schwerin. Das Kabinett werde darüber am Donnerstag beraten, kündigte die Regierungschefin an, ohne Details zu nennen.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock begrüßte am Mittwoch die Verlängerung der Kontaktsperren als »absolut notwendig«. Die Phase müsse jetzt aber genutzt werden, um mit Hochdruck für die Beschaffung von Beatmungsgeräten und Schutzkleidung zu sorgen. (dpa/jW)